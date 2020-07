Savona, operaio 54enne muore schiacciato alla Tirreno Power

Un operaio di 54 anni di una ditta di Cairo Montenotte è rimasto schiacciato da un peso mentre era impegnato in alcune lavorazioni per la ristrutturazione industriale dell'area Tirreno Power di Savona. L'uomo stava effettuando la manutenzione a uno dei sistemi refrigeranti, che non era in funzione, quando è stato colpito al torace. Assieme a lui c'erano alcuni colleghi che hanno subito lanciato l'allarme.