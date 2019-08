Savona, i figli litigano per l'altalena: papà pestato a sangue

Tre cittadini albanesi, di 34, 37 e 42 anni, sono stati arrestati a Cairo Montenotte, in provicia di Savona, per aver pestato a sangue un loro connazionale di 40 anni. Il motivo della spedizione punitiva risale a qualche ora prima, quando l'uomo, poi picchiato, e la moglie del 37enne si trovavano in un parco giochi e i rispettivi figli hanno litigato per chi dovesse salire per primo sull'altalena.