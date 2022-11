Sanremo, lascia il cane sul terrazzo: multa da 6mila euro, ma era in sala parto

A Sanremo una mamma è stata condannata per aver lasciato per oltre 15 ore il cane sul balcone: il reato è maltrattamento di animali e per questo le è stata comminata una multa di 6mila euro.

La donna aveva, sì, lasciato l'amico a quattro zampe da solo con acqua e cibo sul terrazzino, ma sarebbe dovuto rimanere lì solo per poche ore. La 24enne si era infatti recata a Nizza per il corso di preparto, ma con un anticipo di una settimana le si sono "rotte le acque", ed è stata trattenuta in ospedale per il parto. Per il giudice non basta: avrebbe dovuto avvertire qualcuno, per recuperare l'animale rimasto ore ed ore ad abbaiare.