Sanremo, bar sfida le restrizioni anti-Covid: cori contro gli agenti

Ansa

Clamorosa iniziativa di protesta contro le restrizioni anti-Covid in un bar in centro a Sanremo, non lontano dall'Ariston. Il gestore ha continuato a servire aperitivi oltre l'orario limite delle 18. Quando sono intervenuti vigili e poliziotti, si sono scatenati i cori. "La gente vuole lavorare, voi avete lo stipendio sicuro", gli slogan contro le forze dell'ordine. Sanremo da giovedì passa in arancione rinforzato, mentre il resto della Liguria è gialla.