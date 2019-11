Ponte Morandi, secondo un indagato il crollo fu dovuto a cedimento cassone

Il crollo del Ponte Morandi a Genova potrebbe essere avvenuto a causa del cedimento di un cassone dopo le percolazioni di acqua che avrebbero corroso i cavi interni. A fare questa ipotesi è stato Carlo Casini, uno degli indagati per i falsi report sui viadotti per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme ad altre persone. L'ipotesi di Casini è riportata in un'intercettazione del 25 gennaio 2019.