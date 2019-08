Ponte Morandi, procuratore Cozzi: "Era idoneo a rimanere aperto?"

"La prima risposta da dare sarà una: nelle condizioni in cui era, il ponte Morandi era idoneo a quel traffico senza limitazioni?". Se lo è chiesto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. "E' la parte più importante da accertare e cioè se il viadotto poteva essere tenuto aperto e se fosse in condizioni di essere in funzione. Tutto il resto è importante ma non prioritario", ha aggiunto.