Ponte Morandi, Cartabia a familiari vittime: dovere garantire processo

Garantire un processo per i responsabili del crollo del Ponte Morandi di Genova è un dovere.

Così Marta Cartabia, in un messaggio alle famiglie delle vittime, nell'anniversario della tragedia. "In questi anni a Genova - ha scritto la ministra in una lettera aperta - ogni 14 agosto ho respirato il vostro dolore e ho sentito crescere il vostro legittimo e bruciante bisogno di giustizia, non disgiunto dalla preoccupazione che il percorso processuale per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità possa incepparsi. Il ministero continuerà a farsi carico di ogni esigenza, accanto ai responsabili degli uffici giudiziari genovesi".