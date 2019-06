Ponte di Genova, oggi la demolizione

Occhi puntati su Genova per l'abbattimento con l'esplosivo di due pile del ponte Morandi. Oltre 3.500 le persone sfollate dall'aera tra giovedì pomeriggio e le prime ore di venerdì. Schierati più di 400 uomini delle forze dell'ordine per la sicurezza della zona; viabilità bloccata, con forti disagi previsti in gran parte della Liguria. Ci vorranno sei secondi per fare cadere i due monconi, con l'esplosione di oltre una tonnellata di dinamite.