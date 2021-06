Omicidio di Castelnuovo di Magra, Yassine ha ucciso Alessandra Piga per non darle 200 euro per il figlio

IPA 1 di 25 IPA 2 di 25 IPA 3 di 25 IPA 4 di 25 IPA 5 di 25 IPA 6 di 25 IPA 7 di 25 IPA 8 di 25 IPA 9 di 25 IPA 10 di 25 IPA 11 di 25 IPA 12 di 25 IPA 13 di 25 IPA 14 di 25 IPA 15 di 25 IPA 16 di 25 IPA 17 di 25 IPA 18 di 25 IPA 19 di 25 IPA 20 di 25 IPA 21 di 25 IPA 22 di 25 IPA 23 di 25 IPA 24 di 25 IPA 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'ha accoltellata mortalmente per non darle qualche centinaio di euro che l'ex moglie gli aveva chiesto per mantenere il figlio di due anni che avevano in comune. E' quanto emerso dall'interrogatorio in carcere di Yassine Eroum, il 29enne magrebino autore dell'omicidio dell'ex compagna Alessandra Piga, 25enne di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. La donna è stata uccisa a Castelnuovo di Magra, nello Spezzino, dove viveva.