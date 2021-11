No Green pass, prefetto: al momento no "zone rosse" a Genova

Ansa

Al momento non sono previste piazze vietate né "zone rosse" per le manifestazioni no Green pass a Genova. Ma in caso di corteo gli organizzatori dovranno trovare ogni volta percorsi alternativi a quelli dei cortei precedenti, per non danneggiare le attività economiche e la vita dei cittadini. E' la decisione presa in prefettura, dopo la stretta del Viminale sulle proteste contro l'obbligo del certificato verde.