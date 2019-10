Muore nello scontro tra il suo scooter e una volante: indagato un poliziotto

Un agente della polizia è indagato per omicidio stradale a seguito della morte di un 25enne che si è scontrato con il suo scooter contro una volante, a Genova . Secondo la ricostruzione della municipale infatti la polizia, che stava effettuando un intervento, non ha attivato le sirene ed è passata con il rosso a un incrocio. In quel momento la vittima passava a velocità sostenuta. L'incidente fatale è avvenuto dopo la mezzanotte.

Il centauro si chiamava Sharmilan Bramanantha, italiano di origini cingalesi di 25 anni. A seguito dello schianto la Procura aveva subito aperto un'inchiesta.

Acceso il lampeggiante, ma non la sirena - Secondo quanto ricostruito dalla polizia e dai vigili urbani, la volante stava intervenendo su un danneggiamento in un supermercato Basko. Gli agenti hanno acceso il lampeggiante mentre non hanno attivato la sirena e hanno attraversato a media velocità l'incrocio tra via Doufour e via Cornigliano con il semaforo rosso.

Quando sono arrivati a metà incrocio è arrivato lo scooter guidato da Bramanantha, passato col verde a velocità sostenuta. Gli agenti hanno sterzato cercando di evitare lo schianto ma il centauro era ormai stato colpito.