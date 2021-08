Minacce No vax, la Procura di Genova valuta il reato di stalking

ansa

Dopo l'aggressione all'infettivologo Matteo Bassetti, la Procura di Genova sta valutando l'ipotesi di contestare ai No vax e ai No green pass coinvolti in episodi simili non solo il reato di minacce ma anche quello di stalking. In questo modo i magistrati potrebbero intervenire anche con l'applicazione di misure cautelari come il divieto di avvicinamento alla persona offesa o, nei casi più gravi, gli arresti domiciliari.