Maria Elena, 24 anni, cerca con un video la madre biologica: "Avevi solo 15 anni quando sono nata, voglio dirti grazie"

E adesso Maria Elena Lombardo, 24 anni, di Genova , cerca la sua madre biologica attraverso un video su TikTok. "Voglio ringraziare chi mi ha messo al mondo", dice la giovane, nata il 12 dicembre 1997 a Imperia . Rivolgendosi alla sua vera madre, spiega che vorrebbe ritrovare quella "bambina di 15 anni " (tanti ne aveva la donna al momento del parto), la vorrebbe "conoscere per parlarle, ma niente di più". E chiarisce: "Non ho intenzione di iniziare un rapporto. Se non se la sente, lo capisco".

Alla ricerca di quella "bambina"

- Dice aver scelto TikTok perché è il social più popolare tra i ragazzi, chiarisce che "la mia mamma e il mio papà adottivi mi hanno dato tutto l'amore che un bimbo può desiderare nella vita e non li ringrazierò mai abbastanza" e spiega di aver sentito, crescendo, la voglia di ritrovare quella donna per capire qualcosa di più su se stessa. "Mi piacerebbe se il giorno del mio compleanno potesse mai rivolgere un pensiero a me - continua Maria Elena nel suo video -. Vorrei sapere cosa ha pensato per nove mesi con me. Se il mio viso, i miei tratti, i miei lineamenti possano rispecchiarsi nei volti di qualcun altro, se condivido con qualcuno un fratello, una sorella".

"Vorrei dirti grazie"

- Le domande che le sono sorte negli anni hanno spinto la 24enne a fare delle ricerche sulle sue origini. Ha rintracciato un'infermiera che si ricordava di lei neonata, e anche di quella "bambina di 15 anni" arrivata in ospedale di nascosto dalla famiglia, incinta. Più volte, dice Maria Elena nel video, a quella bambina fu proposto di abortire, ma lei ha sempre rifiutato. E allora, conclude la 24enne, "se stai guardando questo video in questo momento, vorrei semplicemente dirti grazie".