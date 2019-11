Maltempo, su tutta la Liguria scatta l'allerta gialla

Con il ritorno del maltempo in Liguria scatta l'allerta, che resterà in vigore dalle 9 di sabato mattina fino a mezzanotte. Nel Levante della regione però l'allarme per temporali e piogge diffuse avrà inizio dalle 18. Sul territorio sono attese piogge anche domenica. La persistenza delle precipitazioni potrà provocare dal pomeriggio innalzamenti moderati dei livelli dei corsi d'acqua. Domenica previste mareggiate sulle coste per il vento forte.