Maltempo, smottamento sulla A10 vicino al casello Genova Aeroporto

Disagi per il traffico sulla A10 Genova-Savona per un parziale smottamento, lungo il muro di controripa tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, dovuto alle piogge incessanti di questi giorni. Nella tratta, in direzione del capoluogo ligure, si viaggia al momento su una corsia per la presenza di detriti e si registrano sei chilometri di coda.