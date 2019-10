Maltempo Liguria, chiesto lo stato di emergenza in valle Stura

Dopo le forti piogge in Liguria e in Piemonte ora si contano i danni. Il governatore ligure Giovanni Toti ha firmato la richiesta dello stato di emergenza per la valle Stura, una delle zone più colpite dove il maltempo ha provocato l'evacuazione di diverse case soprattutto a Rossiglione e Campo Ligure. Intanto il premier Conte è arrivato a Torino ed è atteso in prefettura ad Alessandria, per fare il punto della situazione.