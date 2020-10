Maltempo, diramata allerta rossa in quasi tutta la Liguria

Allerta rossa su quasi tutta la Liguria ad eccezione del centro (Savona e Genova). Lo comunica la Regione in una nota in merito al maltempo che sta colpendo il territorio ligure. In dettaglio, precisa la Regione, l'allerta rossa nel Savonese è stata lanciata fino alle 6 di sabato per poi calare ad arancione. Più estesa l'emergenza per la zona di Genova e La Spezia.