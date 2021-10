Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole

ansa

Un deciso peggioramento delle condizioni meteo in Liguria fa scattare dalle 14 di lunedì l'allerta rossa per piogge diffuse e prolungate nel centro della Regione e arancione per temporali, il massimo dell'allerta per questi fenomeni, nel resto del territorio. Il comune di Genova ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Chiudono anche musei, biblioteche e centri civici comunali, le aree verdi, parchi, giardini e mercati all'aperto.