Liguria, un uomo travolto e ucciso da un treno a Bordighera

Un uomo di 32 anni è stato travolto e ucciso in Liguria da un treno regionale partito da Ventimiglia e diretto a Genova, all'altezza della località Pennoni, nei pressi di Bordighera. Per i soccorsi sono intervenuti gli addetti del 118, la polizia ferroviaria e i carabinieri. Gli investigatori sono al lavoro per capire se si sia trattato di un suicidio o di un incidente. E' stato sentito il macchinista.