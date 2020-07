Liguria, 1.200 evacuati per disinnesco di una bomba a Campo Ligure

Oltre 1.200 residenti sono stati evacuati dalle loro abitazioni, e un migliaio dovranno restare in casa, per il disinnesco di una bomba da 500 libbre della Seconda guerra mondiale ritrovata nel greto del torrente Stura a Campo Ligure, nell'entroterra genovese. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, sono anche state chuse, per tutta la durata del disinnesco, strade, autostrade e ferrovia nell'area.