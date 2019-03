Incendi boschivi, stato di grave pericolosità in Liguria

E' scattato in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Lo comunica l'assessore all'Agricoltura e all'Entroterra, Stefano Mai. La decisione è stata presa viste "le attuali condizioni di secchezza del terreno e per il forte vento". Il cosiddetto "stato di grave pericolosità" prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco e cesserà quando aumenterà l'umidità della vegetazione.