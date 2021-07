Imperia, bimba di 4 anni rischia di annegare: bagnino e pediatra la salvano

ansa

Una bimba di 4 anni è scivolata sugli scogli cadendo in mare a Riva Ligure, in provincia di Imperia. La piccola dopo aver ingerito acqua ha perso i sensi, ma grazie all'intervento tempestivo di un bagnino di 21 anni, Denis Cusmà, è stata portata sulla battigia. In spiaggia era presente una pediatra torinese che le ha prestato il primo soccorso eseguendo una manovra di rianimazione. La bimba, che si è stabilizzata, è ora ricoverata al Gaslini di Genova.