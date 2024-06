Un 22enne è stato arrestato dalla polizia a San Bartolomeo al Mare (Imperia) con l'accusa di tentato omicidio, in concorso con altri tre giovani denunciati in stato di libertà. I fatti risalgono alla notte del 2 giugno, quando, dopo una lite per futili motivi avvenuta all'interno di una discoteca, il gruppo di amici ha aggredito due uomini di 33 e 37 anni. Uno dei quattro, in particolare, ha accoltellato il 33enne e ha poi tentato di investirlo con la propria auto.