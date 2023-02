Violenza sessuale nel centro di Genova, fermato pusher 34enne

Per una brutale violenza sessuale commessa nel centro storico di Genova, la notte tra martedì e mercoledì, la Squadra mobile del capoluogo ligure ha fermato un pusher di origini senegalesi di 34 anni.

Gli agenti sono risaliti al pusher dopo una serie di testimonianze e il racconto della vittima. L'uomo è stato fermato mentre rientrava in casa. Dal giorno di Capodanno è il quarto episodio di violenza sessuale registrato in città: gli investigatori, coordinati dalla procura, proseguono le indagini e stanno raccogliendo tutti gli elementi per individuare gli autori.