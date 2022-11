Genova, infastidito da una lite: trafigge migrante con una freccia, arrestato

Un 63enne di Genova, infastidito dai rumori provocati da una lite, ha trafitto un 41enne peruviano con una freccia al torace scagliata con una balestra.

È accaduto in pieno centro storico. L'aggressore, che ha attaccato il migrante dalla finestra della sua abitazione, è stato arrestato per tentato omicidio. Lo straniero è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto a trapianto di fegato.