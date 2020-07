Genova, tenta di gettare la ex dal balcone: bloccato dalla polizia

Una donna, aggredita in casa dal suo ex, è stata salvata in extremis dalla polizia che ha bloccato l'uomo, un 44enne, mentre cercava di gettarla dal balcone. L'episodio è avvenuto a Genova. Durante l'arresto, l'uomo ha reagito con violenza anche nei confronti degli agenti, colpendoli e minacciandoli di morte.