Genova, processo Torre piloti bis: condannato ammiraglio Angrisano

Condannato a tre anni di reclusione l'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale delle Capitanerie, nell'ambito del processo sulla collocazione della torre piloti, la struttura crollata il 7 maggio 2013 per l'urto della Jolly Nero provocando la morte di nove persone. Il processo è nato dopo che la madre di una delle vittime si era opposta all'archiviazione richiesta dalla procura.