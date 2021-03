Genova, precipita in un burrone: morta escursionista 31enne

ansa

Una donna di 31 anni è morta dopo essere precipitata per diversi metri in un burrone, mentre effettuava un'escursione sul monte Zatta nei pressi di Mezzanego, in provincia di Genova. L'uomo che era con lei si è lanciato per recuperarla ma ha sbattuto contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per la 31enne non c'è stato nulla da fare.