Genova, multe ai poveri in coda per la mensa

Ansa

Multati dai vigili perché in coda, per ritirare un pasto alla mensa dei poveri, avevano creato assembramenti. Succede a Genova, nel cuore del centro storico. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose lamentele di residenti e comitati. Sulla vicenda è intervenuto anche don Giacomo Martino, direttore di Migrantes:"La legge giusta va applicata guardando la situazione, altrimenti diventa ingiusta. In questo momento è necessario usare l'umanità".