Genova, molotov nel parcheggio delle Poste: anarchici rivendicano

Tre auto e tre scooter di Poste Italiane sono state date alle fiamme a Genova, nel quartiere di Bolzaneto. L'incendio è divampato intorno alle 3 di notte all'interno del parcheggio dell'ufficio postale. Il gesto è stato rivendicato dagli anarchici per la solidarietà internazionalista. In un comunicato si spiega che Poste italiane è stata "attaccata per il suo ruolo diretto e vigliacco nella deportazioni dei migranti".