Genova, evasione fiscale milionaria: 9 denunciati, tre immobili sequestrati

ansa

La guardia di finanza di Riva Trigoso (Genova) ha denunciato nove persone dopo aver scoperto un'evasione fiscale di oltre 2,8 milioni di euro, compiuta soprattutto tramite fatture per operazioni inesistenti. I militari hanno inoltre sequestrato tre immobili nel Comune di Sestri Levante per un valore di 800mila euro. Il flusso di denaro era dirottato in gran parte in Paesi off shore.