Genova, donna confessa: "Ho trovato mia madre morta, l'ho fatta a pezzi"

Una 37enne di Genova, Giulia Stanganini, si è presentata in Questura raccontando di aver fatto a pezzi la madre dopo averla trovata morta in casa. La donna ha riferito alla polizia che la madre, che abita a Marassi, era in avanzato stato di decomposizione, e dopo aver smembrato il cadavere ha messo i resti in alcuni sacchi lasciati poi nel bagno di casa. La polizia sta verificando il caso.