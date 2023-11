Genova, crolla porzione di strada: auto e detriti contro palazzo

A Genova un muraglione che sosteneva una strada adibita a parcheggio è crollato, finendo in parte contro un palazzo sottostante e trascinando per alcuni metri due automobili e una moto.

Non risultano persone ferite. Il crollo è avvenuto in via Cabrini, nei pressi di via Acquarone, sulla circonvallazione a monte del capoluogo ligure. I detriti sono scesi a ridosso di un condominio, finendo anche dentro un appartamento; per precauzione sono stati evacuati alcuni residenti. A provocare il crollo potrebbero essere state le forti piogge delle ultime settimane.