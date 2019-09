Ad agosto sul viadotto si era staccato un coprigiunto e due auto erano state danneggiate, poche settimane prima erano caduti dei pezzi di calcestruzzo. Nelle ultime settimane si sono susseguiti cantieri di monitoraggio, sopra il ponte, e Autostrade ha spiegato che "l'opera è assolutamente sicura e non è stata riscontrata alcuna anomalia che ne influenzi il comportamento statico".



M5s: "Chiudere il viadotto e farlo controllare da terzi" - Nonostante le rassicurazioni arrivate da Autostrade, la capogruppo ligure del M5s, Alice Salvatore, ha chiesto che la struttura sia controllata da terzi. "Chiudere il viadotto Bisagno. Una task force che non sia di Autostrade, poi, controlli la situazione strutturale. E solo se quel viadotto risulterà sicuro, riaprirlo. In caso contrario, tenerlo chiuso e sistemare tutto quanto risulti pericolante. Non agire è colpevole. Non agire dopo quanto abbiamo visto con il Morandi lo è ancora di più".



Toti: "Governo agisca" - Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giovanni Toti. "Alice Salvatore, per una volta, ha ragione. I cittadini devono sentirsi sicuri e le istituzioni locali devono avere la certezza che le informazioni trasmesse siano verificate e veritiere", ha detto infatti il governatore della Liguria.



"Pertanto - ha quindi proseguito -, dopo le promesse del ministro Toninelli, compagni di partito della Salvatore, rimaste totalmente inevase con un colpevole ritardo di un anno nell'attivazione di tutti gli strumenti di verifica e controllo che pure aveva preannunciato, ci auguriamo che oggi la Salvatore abbia miglior successo con i referenti del suo governo, questa volta in alleanza con il Pd, perché accada al più presto tutto ciò che auspica in termini di sicurezza dei nostri concittadini".