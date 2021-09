Genova, cade da un'impalcatura: operaio muore sul colpo

ansa

Ancora un incidente sul lavoro. Un uomo è morto a Genova cadendo da un'impalcatura. Si tratta di un operaio di 54 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate agli ispettori della Asl per verificare la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza.