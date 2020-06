Genova, Bucci: "Ponte sarà finito il 29 luglio, dicano chi fa collaudo"

"Abbiamo esigenza di sapere come possiamo fare l'ispezione finale di viabilità". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione Marco Bucci, invitando il governo ad accelerare sulla vicenda Autostrade. "Se tutto va bene il ponte sarà pronto per il 29 luglio - ha spiegato -. Al più presto è necessario quindi sapere chi farà l'ispezione e chi darà il visto di viabilità del ponte".