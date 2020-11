Genova, aveva oltre 10mila video pedopornografici: arrestato 22enne

ansa

La Polizia Postale di Genova ha arrestato 22enne per la detenzione di ingente quantità di video e foto ritraenti bambini dai 0 ai 14 anni. Nel corso della perquisizione locale ed informatica gli investigatori hanno sequestrato oltre 10mila video pedopornografici che l`arrestato aveva catalogato per età e per prestazione sessuale che riguardava anche infanti e neonati. L'arrestato attraverso il web li distribuiva ad una rete di pedofili mondiale.