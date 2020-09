Genova, aggredirono e rapinarono anziani: arrestati tre minorenni

La polizia ha arrestato tre ragazzi di 17 anni con l'accusa di avere rapinato, a luglio, due anziani a Nervi e nel centro storico di Genova. In uno dei due casi la vittima è stata spinta a terra e ha perso i sensi senza che i giovani chiamassero i soccorsi. I tre generalmente adocchiavano le vittime fuori dal supermercato o mentre passeggiavano per poi seguirle. Sono in corso indagini per capire se abbiano commesso ulteriori reati.