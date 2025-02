Genova, il 22 febbraio si celebrano gli sport da combattimento con History Of Fight

Ad aprire la serata saranno due incontri tra giovani promesse di questi sport: Lorenzo Berlusconi e Mattia De Icco si sfideranno in un match di boxe nella categoria pesi leggeri, mentre Samuele Criniti e Niko Krečak saranno protagonisti di un incontro di Savate nella categoria super leggeri. L’evento vuole valorizzare non solo lo sport, ma anche la cultura e la tradizione che portano con sé queste due discipline. Il pugilato, che ha radici profonde in Italia, sarà protagonista con match di altissimo livello, mentre la Savate, riconosciuta come sport storico regionale, avrà uno spazio speciale con il torneo dedicato.