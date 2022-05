Genova, 16enne muore travolto da un treno merci in stazione

Tragedia alla stazione ferroviaria di Genova Voltri.

Un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un treno merci in transito, morendo praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso indagini da parte della Polfer.