Gallerie chiuse per controlli, il pm di Genova: meglio disservizi che altri morti come con il "ponte Morandi"

"Meno male che fanno i controlli alle gallerie. Pazienza per i disagi. Altrimenti rischiamo quanto accaduto col Morandi. Meglio qualche chilometro di coda che altri morti". Lo dice il pm di Genova Cozzi in merito alle chiusure per ispezioni. "Se avessero fatto i lavori sul Morandi - accusa - ci sarebbero stati disservizi, ma non i morti. Il problema andava risolto prima, sia per i viadotti sia per i tunnel. Si tratta di non aspettare la roulette russa".