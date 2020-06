Fusione, pronto il "cuore" del nuovo supermagnete italiano

E' stato completato il cuore di un altro magnete superconduttivo per il progetto Iter, l'ambizioso esperimento scientifico internazionale per dimostrare il potenziale dell'energia a fusione. Il gigantesco manufatto lascia lo stabilimento di Asg Superconductors a La Spezia diretto a Marghera, per ulteriori step di costruzione. Sarà poi trasportato a Cadarache, in Francia, per essere installato sul grande reattore sperimentale a fusione.