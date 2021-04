02 aprile 2021 12:09

Torna la caligo sulla costa ligure, nebbia dal mare avvolge Genova

Nella giornata di giovedì la visibilità è scesa a zero in mare da Lavagna fino alle 5 Terre per una densa nube di caligo che sospinta da un leggero vento da scirocco ha raggiunto la costa ricoprendo parte del levante ligure. La caligo, una sorta di nebbia dovuta alla escursione termica si era manifestata alcune settimane fa lungo vasti tratti della costa ligure, compresa quella di Genova. Ora il fenomeno metereologico ha fatto abbassare la temperatura di parecchi gradi: con il sole c'erano 20 gradi, arrivata la nebbia si è scesi a 10-13.