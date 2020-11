Robot ipertecnologici al lavoro sul Nuovo Ponte di Genova

Entrati in azione i due robot iper-tecnologici per la pulizia e la sicurezza del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Due coppie di macchine installate su entrambi i lati, mare e monte, che rendono il viadotto realizzato dal Gruppo Webuild insieme a Fincantieri uno dei più tecnologici in Italia. Marco Bazzarello, responsabile Webuild delle dotazioni tecnologiche del ponte: "Abbiamo un robot denominato wash, che serve prettamente per la pulizia, riduce gli interventi manutentivi sulla piattaforma stradale e consente la pulizia dei pannelli di cristallo ai lati delle carreggiate e dei pannelli fotovoltaici; l`altro denominato robot inspection, incaricato di scansionare il carter inferiore del ponte realizzando una serie di fotografie: in circa 8 ore ne produce 25mila che vengono raffrontate con quelle scansionate la settimana prima per stabilire se ci sono delle anomalie dal punto di vista delle verniciature".