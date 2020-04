Con un'ordinanza firmata dal governatore Giovanni Toti, la Liguria entra nella Fase 2. "Riaprono alcune attività, via allo sport all'aria aperta e un po' più di mobilità per i liguri, tornano le passeggiate in famiglia, anche con i bimbi, se si vive tutti sotto lo stesso tetto", ha spiegato Toti. Via libera anche alla riapertura dei ristoranti, ma con la formula del 'take away' e su prenotazione.