04 maggio 2021 10:31

Genova, una Oss si inventa i cartoons da camici per accogliere i pazienti

Karen Gonzales è la Operatrice Socio Sanitaria disegnatrice, come ormai la chiamano i colleghi del centro tamponi di villa Bombrini a Genova. Per alleviare la tensione accoglie così il pubblico nel centro della ASL 3. Tutti assieme scelgono i personaggi da riprodurre sui camici. Una consuetudine per stemperare la fatica e lo stress dei pazienti prima di effettuare il tampone.