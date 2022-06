01 giugno 2022 08:54

Comunali di Genova, convegno della Lega interrotto dai portuali del Calp

Un gruppo di lavoratori del Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) di Genova e militanti dei centri sociali ha fatto irruzione nel circolo ricreativo Cap in via Albertazzi interrompendo un dibattito pubblico organizzato dalla Lega in vista delle elezioni amministrative. Erano presenti i parlamentari Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Edoardo Rixi e il segretario provinciale del partito Alessio Piana. Ci sono stati alcuni momenti di tensione e gli esponenti leghisti sono stati costretti ad abbandonare la sala del dibattito "Connettiamo le idee per Genova: le idee nazionali applicate alla nostra città" a causa di alcuni spintoni, minacce e urla scandite dai manifestanti, che hanno srotolato cartelli di protesta contro la presenza della Lega in un luogo simbolo del porto di Genova. L'intervento delle forze dell'ordine ha allontanato i due gruppi e la contestazione è proseguita fuori dalla sala. "Nel 2022 c'è ancora chi blocca con violenza i comizi di un partito politico democratico come la Lega - denunciano Bagnai, Borghi e Rixi in una nota. - Genova, medaglia d'oro al valore per la lotta contro fascismo e totalitarismo, deve subire l'ennesimo sfregio da parte di chi a parole dice di rappresentare quei valori salvo poi comportarsi come il più becero dei dittatori. Tra loro c'era persino il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo. Chissà cosa dirà Conte della sua performance".