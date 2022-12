Fondazione Open, procura Genova chiede archiviazione per i pm toscani

La procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per i magistrati di Firenze, l'aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi, denunciati dal senatore Matteo Renzi e da Marco Carrai, ex membro del Cda della Fondazione Open.

I due avevano lamentato che la procura toscana aveva trasmesso al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, atti dell'indagine che la Cassazione aveva definito "non trattenibili". Era stato il Copasir a chiedere ai pm toscani di avere gli atti per "esigenze di sicurezza nazionale".