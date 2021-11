Delitto Cella, analisi polizia scientifica sullo scooter dell'indagata

C'è un nuovo colpo di scena nell'inchiesta sull'omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata nel 1996 nello studio del commercialista in cui lavorava a Chiavari (Genova). La polizia scientifica effettuerà il test del luminol e altre analisi tecniche sullo scooter di un'ex insegnante indagata per omicidio aggravato. Gli investigatori avevano sequestrato il motorino quest'estate prelevandolo da un box in cui la donna lo teneva.