Crollo viadotto, slitta a venerdì la riapertura della A6 

Slitta a venerdì la riapertura della carreggiata sud dell'autostrada A6, Savona-Torino, dopo che una frana ha causato il crollo del viadotto "Madonna del monte" in carreggiata nord. La decisione è stata presa dopo un vertice in Prefettura. L'apertura sarà a senso unico alternato con scambio di carreggiata e sarà condizionata. Il transito, infatti, si fermerà in caso di allerta meteo rossa o di movimenti della frana.